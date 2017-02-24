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وفد ايراني في السعودية لبحث ترتيبات موسم الحج

publishing date: 24/02/2017 07:27:12
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وفد ايراني في السعودية لبحث ترتيبات موسم الحج
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بحث وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن مع رئيس منظمة الحج والزيارة الايراني حميد محمدي ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام. 

واوضحت وكالة الانباء السعودية ان "اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة مع جميع وفود شؤون الحج في الدول الإسلامية، لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وإسكانهم وتنقلاتهم، وتأمين الخدمات التي تسهم في إداء نسكهم بكل يسر واطمئنان".

 واعلنت ايران الاربعاء انها ارسلت وفدا الى السعودية لمفاوضات حول موسم الحج المقبل بعد تفويت حجاجها موسم 2016 نتيجة تصاعد التوتر بين البلدين

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