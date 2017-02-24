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صحة و تغذية
24 شباط 2017
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هل تناول الجزر يساعد على الرؤية في الظلام؟

publishing date: 24/02/2017 07:31:59
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هل تناول الجزر يساعد على الرؤية في الظلام؟
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يحاول الأهل شتى الطرق لإقناع أطفالهم بتناول الخضار والفواكه والأطعمة الصحية التي لا يحب الكثيرون من الأطفال أكلها.

ومن بين هذه الطرق المتعددة، كان الأهل يُخبرون أطفالهم أنه سيكون باستطاعتهم الرؤية في الظلام إذا تناولوا الجزر، فما هي حقيقة هذه الأسطورة؟
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يحتوي الجزر على نسبةٍ مرتفعةٍ من الفيتامين A الذي يشتهر بفوائده لصحّة العين لكن هذا الخبر يعود لحملة دعائية أطلقها البريطانيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعطت الأوامر بقطع التيار الكهربائي حتى يتعذّر على الطائرات الألمانية ضرب أهدافها.

بالإضافة إلى ذلك، طوّر سلاح الجو الملكي البريطاني تقنية رادار يرصد متفجرات العدو لكن التقنية بقيت سرية وكانت الإعلانات تقول إن الفضل يعود إلى تناول الجزر.
 
 
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