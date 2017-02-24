الموضوع الامني في المخيمات الفلسطينية حاضر في جولة عباس

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن زيارة الرئيس الفلسطيني الى لبنان جاءت في الوقت المناسب أي قبيل انعقاد القمة العربية في الاردن والمؤتمر العربي في المغرب، واشار الى ان الوحدة الفلسطينية هي بمثابة تشجيع كبير لوحدة العرب.



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من جهته، اشار محمود عباس الى ان لبنان تحمل الكثير من اجل القضية الفلسطينية وهو لا زال منارة من اجل الدفاع عن قضية فلسطين. وأ​مل بري خلال لقائه عباس في عين التينة في التوصل إلى نتائج تجمع الوحدة التي هي تشجيع كبير للدول الباقية لتجتمع حول فلسطين.من جهته، اشار محمود عباس الى ان لبنان تحمل الكثير من اجل القضية الفلسطينية وهو لا زال منارة من اجل الدفاع عن قضية فلسطين.

واضاف: "اللبنانيون هم العنوان الاساس من أجل قضية فلسطين وبري هو الحصن الحصين للديمقراطية في لبنان".

ومساء التقى عباس رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي.