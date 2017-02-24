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24 شباط 2017
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الموضوع الامني في المخيمات الفلسطينية حاضر في جولة عباس

publishing date: 24/02/2017 08:02:27
episodes
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن زيارة الرئيس الفلسطيني الى لبنان جاءت في الوقت المناسب أي قبيل انعقاد القمة العربية في الاردن والمؤتمر العربي في المغرب، واشار الى ان الوحدة الفلسطينية هي بمثابة تشجيع كبير لوحدة العرب.
وأ​مل بري خلال لقائه عباس في عين التينة في التوصل إلى نتائج تجمع الوحدة التي هي تشجيع كبير للدول الباقية لتجتمع حول فلسطين.
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من جهته، اشار محمود عباس الى ان لبنان تحمل الكثير من اجل القضية الفلسطينية وهو لا زال منارة من اجل الدفاع عن قضية فلسطين.
واضاف: "اللبنانيون هم العنوان الاساس من أجل قضية فلسطين وبري هو الحصن الحصين للديمقراطية في لبنان".
 
ومساء التقى عباس رئيس الحكومة سعد الحريري في  السراي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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