اتبعي هذه الخطوات لتُحافظي على تألقّك من دون ماكياج!

تحلم كل السيدات بالحفاظ على إطلالات جميلة لذلك يقمن بتطبيق المكياج بشكلٍ يومي، الأمر الذي قد يسبب ظهور الشوائب والتعب على البشرة.



ولتفادي المشاكل التي يتسبّب بها الماكياج سنقدم إليك بضع الخطوات السهلة التي ستساعدك في الحفاظ على إطلالتك المشرقة من دون اللجوء إلى المستحضرات التجميلية.

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- الحواجب يجب أن تكون دائماً جميلة ومرتبة.



- استخدمي مكبس الرموش لتبدو العينان أكبر حجمًا، وقومي باستخدام الكريمات المناسبة باستمرار للتخلص من الهالات السوداء والجيوب حولهما.



- احرصي على أن تكون اسنانك جميلة وناصعة البياض من خلال استخدام معجون أسنان مبيض ومن خلال اللجوء إلى طبيب الأسنان.



- حافظي على شعر صحي وغير باهت من خلال اختيار لون وقصة شعر مناسبين بالإضافة إلى تدليكه بالزيوت الطبيعية.



- ارتدي الألوان التي تتناسب مع لون بشرتك.



- طبقي كريم واقي الشمس في كل صباح قبل الخروج من المنزل لحماية بشرة وجهك من الأضرار التي تسبب بها أشعة الشمس.



- عليك الحصول على ساعات نوم كافية للحفاظ على بشرة وجهك المشرقة.