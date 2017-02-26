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صحة و تغذية
26 شباط 2017
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أضيفي هذه المكونات على كوب القهوة للتخلص من دهون البطن

publishing date: 26/02/2017 07:00:00
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أضيفي هذه المكونات على كوب القهوة للتخلص من دهون البطن
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من المعروف أنه من الصعب جدًا إزالة الدهون التي تتراكم عند  منطقة البطن لذلك سنطلعك على وصفة سهلة ولذيذة للحصول على بطن مسطح من دون تعب.

 
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وكل ما يتوجب عليك فعله هو تحضير هذا الخليط :

 

- نصف كوب من العسل

 

- ثلاثة أرباع كوب من زيت جوز الهند

 

- ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

 

- ضعي المزيج في الثلاجة وأضيفي ملعقة او ملعقتين منه إلى القهوة في صباح كل يوم.

 

وتتميز كل هذه المكونات بفوائدها الصحية المتعددة وباحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاج إليها الجسم لحرق الدهون.

 
 
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