اكتشفي صيحات الموضة لهذا العام التي تتناسب مع برجك

جعجع: القوات تتجرأ... الكهرباء شرط الموازنة
دفعا سعر المنزل وامتلكاه من دون أن يتمكّنا من دخوله
نجمة في موقف محرج... والسبب فستانها!
برج الحمل: اللون الأحمر
برج الثور: الملابس الفضفاضة باللون الكاكي
برج الجوزاء: التوفيق بين قطع الثياب بالألوان الزاهية
برج السرطان: الملابس المطبوعة بنقوش الزهور
برج الأسد: الفساتين الملونة المصنوعة من قماش المخمل
برج العذراء: موضة ثياب الهيبي
برج الميزان: القمصان المقلمة مع أكمام واسعة
برج العقرب: أحذية الكعب العالي ذات الشرائط
برج القوس: السراويل والسترات الفضفاضة
برج الجدي: الطقم الكلاسيكي
برج الدلو: الفساتين الطويلة
برج الحوت: اللون الزهري