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موضة وجمال
26 شباط 2017
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اكتشفي صيحات الموضة لهذا العام التي تتناسب مع برجك

publishing date: 26/02/2017 07:30:00
episodes
اكتشفي صيحات الموضة لهذا العام التي تتناسب مع برجك
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برج الحمل: اللون الأحمر

 
Red is your power color, but it's also one of *the* colors of the season (it's kind of a tossup with this one, but good thing they look great together). Try one of the many dresses that walked the runway, such as this turtleneck number from Victoria Beckham or Brock Collection's swoon-y off-the-shoulder gown. Whatever you pick, though, make sure it's super saturated. No wimpy ketchup water here.&nbsp;
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برج الثور: الملابس الفضفاضة باللون الكاكي

 
Steadfast and practical, Taurus will naturally gravitate toward khaki, one of spring's favorite fabrics, seen here at Michael Kors. But no pleated slacks for you—instead, branch out with a billowy trench-inspired top *and* pants that could fit you and two friends. And don't forget your mega earrings. &nbsp;

برج الجوزاء: التوفيق بين قطع الثياب بالألوان الزاهية

 
You'll have your pick of poppy colors this year (your fave), but may we recommend a yellow? Or a marigold, maybe? Delpozo's got the right idea pairing a crossover bodice with a complementary violet.&nbsp;

برج السرطان: الملابس المطبوعة بنقوش الزهور

 
No use beating around the bush: RUFFLES! As one of the zodiac's most beauty-obsessed signs, designers' preoccupation with fabric gatherings ought to be really problematic for your credit card balance. But it's fine! Rodarte's may be flowing, but give the more structured, exaggerated ones a go too.

برج الأسد: الفساتين الملونة المصنوعة من قماش المخمل

 
It doesn't get more luxe than colored velvet, but while you might dabble in Dion Lee's royal blue or Ulla Johnson's burnt umber, we're betting it's Jason Wu's slinky gold cocktail dress that catches your eye first.&nbsp;
 

برج العذراء: موضة ثياب الهيبي

 
Virgos have a rep for being the boho (or bobo) sign, but how about playing (sort of) against type with Coach's urban-prairie thing? Or one of Raf Simons' cowboy work shirts? Go west, young lady, for it's a big theme this fall.&nbsp;

برج الميزان: القمصان المقلمة مع أكمام واسعة

 
More classic than a hostile takeover, the striped&nbsp;banker shirt will appeal to the&nbsp;Libra's sense of elegance and balance.&nbsp;But forget the&nbsp;tie pins and Ponzi schemes—with big sleeves (this one's Tanya Taylor)&nbsp;and shoulders, these guys are more Wall Group than Wall Street. &nbsp;

برج العقرب: أحذية الكعب العالي ذات الشرائط

 
Because fishnets would be too easy. (Plus they're approaching the tipping point.) Instead, we've gone for sexAYYY lace-up heels, which are definitely going to be a trend in themselves. Jonathan Simkhai's corset-like boots tie in the front, but other designers, like Pamella Roland...did it from behind ;).&nbsp;

برج القوس: السراويل والسترات الفضفاضة

 
To some people's dismay, corduroys are officially having a moment. We know you're into comfort, which these are, but Marc Jacobs proves they can also be painfully cool as part of a hip-hop-inspired ensemble.&nbsp;
 

برج الجدي: الطقم الكلاسيكي

 
Technically, your season has passed, but more technically, Fall 2017 was *made* for you. It's all about the suiting, and with so many options to choose from, it'll be Tibi's strong-shouldered miniskirt set one day, and Raf Simons for Calvin Klein (sheer shirt and all) the next.&nbsp;

برج الدلو: الفساتين الطويلة

 
Speaking of Tibi, chic water-bearers will be down with the&nbsp;interesting silhouettes the brand showed earlier this week. The standout? A tea-length Lurex sheath worn with those troublesome stirrup pants underneath.&nbsp;

برج الحوت: اللون الزهري

 
Easy: pink! It's still soft and pretty, but the formerly reserved-for-girls color has&nbsp;recently taken on a new significance too. For whatever reason you wear it, Rosie Assoulin's halter gown is the ultimate.&nbsp;
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