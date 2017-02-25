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25 شباط 2017
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بالصورة: ديما صادق منذ 13 عاماً ودون مكياج.. هل تغيّرت كثيراً؟

publishing date: 25/02/2017 04:56:54
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بالصورة: ديما صادق منذ 13 عاماً ودون مكياج.. هل تغيّرت كثيراً؟
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لا شكّ أن الصور القديمة لنجوم الفن والإعلام تنال إعجاب الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه المرّة كانت الصورة القديمة من نصيب الإعلاميّة ديما صادق.
في التفاصيل، نشرت الإعلاميّة ديما صادق صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تعود لعام 2004 أي منذ 13 عاماً.
سبب نشر الصورة هو الذكرى العاشرة لرحيل الإعلامي الراحل جوزيف سماحة، فغرّدت ديما قائلةً " كل شوق يسكن باللقاء لا يعول عليه. ابن عربي. جريدة السفير ، صيف ٢٠٠٤. #جورف_سماحة_١٠_سنوات". وسرعان ما انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ظهور ديما صادق بدون مكياج في الصورة، فهل تغيّرت كثيراً؟
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