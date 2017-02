بالفيديو: نادين نسيب نجيم بالإسبانيّة.. كما لم تروها سابقاً

شركة "صبّاح للإعلام" تُدخل الدراما العربيّة مرحلة جديدة و "شيللو" و "سمرا" يخترقان أميركا اللاتينيّة وإسبانيا في سابقة هي أولى من نوعها عربياً، تمكّنت شركة الإنتاج اللبنانيّة "صبّاح للإعلام" من فرض أعمالها الدراميّة في أسواق عالميّة مُتطوّرة جداً في مجال الدراما، وتحديداً أسواق أميركا اللاتينيّة وإسبانيا. وأعلنت إدارة "صبّاح للإعلام" عن فخرها بإنجاز فنيّ غير مسبوق سجّلته الشركة، بعد أن تحوّل مُسلسلي "شيللو" و "سمرا" لأولى الأعمال التي تخترق هذه الأسواق عن طريق الدبلجة إلى اللغة الإسبانيّة. ويجري العمل حالياً على دبلجة مُسلسلي "نصّ يوم" و"لو" كخطوة تالية تثبّت هذا التعاون العالميّ. وبذلك تكون الدراما العربيّة بشكل عام، واللبنانيّة بشكل خاص، قد دخلت مرحلة جديدة من الإنتشار، نتيجة أعمال شركة "صبّاح للإعلام" المتكاملة والناجحة، نظراً إلى المقياس العالميّ، ما جعلها تفرض الدراما العربيّة في الخارج من خلال مضمون يحمل قيمة فنيّة. وإعتبرت الشركة أن هذه الخطوة كانت هدفاً موضوعاً على الأجندة الخاصّة بها، بعد أن خرجت في مرحلة سابقة بالدراما اللبنانيّة إلى العالم العربيّ @cedarsartproduction @taimhasan @nadine.nassib.njeim @youssefelkhal @tonyissaofficial @sabbahlama @adeelaofficial @fahmi173 @whatsuplebanon @elianealhajj @mirnasabbah @sabbahanwar @ziadelkhatib @lahamag @alhasnaamag @hayamagazine @specialmadamefigaro @rotananet @lbcilebanon @mtvlebanon @mbcmasrtv @aljoumhouria @aljarasmagazine @aljadeedprograms @annaharnews @alisabbah70 @mayajules @sameralbarkawi @rashahishamshurbatji #lebanon #series #drama #acting #spain #latinamericanart #latinamerica @ne7namagazine @maglebanon @almanaradubai @istarmag @magz13arab @kulalusramag @layalinamag

