بالفيديو: نادين نسيب نجيم بالإسبانيّة.. كما لم تروها سابقاً

يبدو ان الدراما اللبنانيّة والعربيّة ستدخلان مرحلة جديدة بإختراقها أسواق عالميّة جديدة وتحديداً أميركا اللاتينيّة وإسبانيا.

في التفاصيل، أعلنت شركة "صبّاح للإعلام" عن إنجازها الجديد بتحويل مسلسلي "شيللو" و "سمرا" من بطولة الممثلة نادين نسيب نجيم إلى مسلسلات عربية مدبلجة إلى اللغة الإسبانيّة. كما يتمّ راهناً دبلجة مسلسلي "نصّ يوم" و"لو" أيضاً إلى الإسبانية.

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وقد علّقت الممثلة نادين نسيب نجيم على هذا الإنجاز بالقول " نجاح جديد يصل إلى البلدان الغربية". وأضافت "سعادتي لا توصف بنجاح يتخطّى العالم العربي إلى العالميّة. شكراً يا رب على نعمتك".

شاهدوا نادين نسيب نجيم بالإسبانية، وشاركونا آراءكم.