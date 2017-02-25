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25 شباط 2017
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من هو الفائز في Arab Idol الليلة برأي نانسي عجرم؟

publishing date: 25/02/2017 06:07:04
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من هو الفائز في Arab Idol الليلة برأي نانسي عجرم؟
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يتنافس الليلة كلّ من الفلسطيني يعقوب شاهين من مدينة بيت لحم والفلسطيني أمير دندن من مجد الكروم واليمني عمار محمد في الحلقة النهائية من  Arab Idolعلى لقب "محبوب العرب".

وفي حين ينشغل العالم العربي لمعرفة هوية الفائز بالموسم الحالي من Arab Idol، سأل موقع "الفن" الفنانة نانسي عجرم عن الأكثر حظاً فأكّدت أن المشتركين الثلاثة الذين وصلوا الى الحلقات النهائية يستحقون الفوز باللقب عن جدارة، وتمنّت لهم كل الحظ والتوفيق.

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