إشتباكات في اقليم ناغورني قره باخ

اندلعت اشتباكات بين القوات الاذربيجانية والقوات الارمنية على حدود اقليم ناغورني قره باخ، ما ادى الى سقوط عدد من القتلى في صفوف الاذربيجانيين، كما اعلنت باكو وسلطات الاقليم وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

واعلنت وزارة الدفاع في باكو ان القوات الارمنية حاولت التسلل الى الاراضي الاذربيجانية على طول حدود قره باخ" فجر السبت، مشيرة الى "خسارة عدد من الجنود.

بدورها، اتهمت وزارة الدفاع الارمينية باكو بشن هجوم ضد مواقع قواتها في الاقليم مؤكدة ايضا مقتل عدد من الجنود الاذربيجانيين.