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25 شباط 2017
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اليوم الثالث لمحادثات جنيف...ماذا في الحصيلة؟

publishing date: 25/02/2017 07:59:50
episodes
المؤلف:
ريما عسّاف
ريما عسّاف
@RimaLBCI
ريما عساف: مقدمة ومحرّرة في قسم الأخبار في محطة LBCI. مجازة في الإعلام من كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية
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حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا من عناصر على الأرض تحاول إخراج محادثات السلام بين الأطراف السورية عن مسارها بعدما قتل مسلحون وانتحاريون عشرات في حمص في هجوم على مقرين لقوات الأمن السورية.

وقال دي ميستورا قبل اجتماع مع وفد الحكومة: "في كل مرة نعقد محادثات أو مفاوضات هناك طرف ما يحاول أن يفسد الأمر".

وأمل ألا يؤثر هجوم حمص على محادثات السلام التي بدأت يوم الخميس في جنيف.

 
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 من جهته، رأى رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري ان الهجوم في حمص رسالة إلى محادثات السلام ولن يمر مرور الكرام.
 
المعارضة السورية: لا دور للاسد بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي 

اكدت عضو وفد المعارضة السورية الى جنيف بسمة قضماني الا دور للرئيس السوري بشار الاسد بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تشدد المعارضة على ضرورة تركيز البحث عليها خلال جولة المفاوضات في جنيف.

وشددت قضماني في الوقت نفسه على "الواقعية" و"الجدية" اللتين تقدم المعارضة بهما على المفاوضات.

وقالت قضماني: "نحن نعلم ان المفاوضات هي المرحلة التي تسبق المرحلة الانتقالية".

 
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