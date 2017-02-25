واشنطن تلغي محادثات مع بيونغ يانغ بعد اغتيال كيم جونغ نام

الغيت محادثات منتظرة في نيويورك بين بيونغ يانغ ومسؤولين أميركيين سابقين عقب اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-نام ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" ان الاجتماع الذي كان مقررا الاسبوع المقبل ألغي بعدما رفضت وزارة الخارجية إصدار تأشيرات لدبلوماسيين قادمين من بيونغ يانغ.

يذكر ان هذا الاجتماع كان سيكون الأول بين البلدين منذ خمسة أعوام.