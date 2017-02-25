جائزة "سيزار" أفضل موسيقى لإبراهيم معلوف

أقيمت مساء الجمعة الحفلة الـ 42 لـتوزيع جوائز "سيزار" في فرنسا والتي تمنحها أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية.

وتمنح هذه الجائزة المرموقة للأفلام الفرنسية، أي ما يعادل جائزتي أوسكار وبافتا بالنسبة للأفلام الناطقة بالإنكليزية.

خلال الحفلة، حصدت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير جائزة أفضل فيلم عن دورها في فيلم "إيل" الذي فاز بدوره بجائزة أفضل فيلم.

وفاز غاسبار أولييل بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "juste la fin du monde" (فقط نهاية العالم) الذي فاز بدوره بثلاث جوائز.

كما نال فيلم “ Dans Les Forets De Siberie” لسافي نيبّو على جائزة أفضل موسيقى لعازف البوق والمؤلف والموزع وأستاذ الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف.