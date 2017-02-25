فوائد غير معروفة لحبوب منع الحمل

من المعروف أنّ حبوب منع الحمل مضرّة ولها أعراض جانبية وتسبب خللًا في هرمونات الجسم. لكن دراسة حديثة أثبتت أنّ فوائد هذه الحبوب تفوق مخاطرها.

واستنتج البحث، الذي نشر في دورية "American Journal of Obstetrics and Gynecology"، أنّ نسب الإصابة ببعض أنواع السرطان تقلّصت وبقيت ثابتة بعد توقف النساء عن تناول حبوب منع الحمل بسنوات كثيرة تصل إلى 30 سنة.

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وأجريت الدراسة بين عامي 1968 و1969 على نحو 46 ألف امرأة يتناولن حبوب منع الحمل وتمت متابعتهنّ لمدة تصل إلى 44 عامًا.

واحتُسبت مخاطر الإصابة بالسرطان لكل امرأة مع الأخذ في الاعتبار العمر والطبقة الاجتماعيّة ونمط الحياة.

وتبيّن أنّ تأثير حبوب منع الحمل في الوقاية من السرطان إيجابي وفعّال، فهي تساعد على الوقاية من سرطان الرحم والمبيض.