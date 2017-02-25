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25 شباط 2017
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11 محضر ضبط إقلاق راحة بحق حانات وملاه ليلية وخدمة Valet Parking

publishing date: 25/02/2017 10:26:00
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11 محضر ضبط إقلاق راحة بحق حانات وملاه ليلية وخدمة Valet Parking
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أحال محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب،الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر بقضايا المخالفات الإدارية، إحدى عشر محضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، بحق اصحاب حانات وملاه ليلية لمخالفتهم القرار رقم 262 تاريخ 25/2/2009، ومؤدي خدمة ركن سيارات لمخالفتهم القرار المشترك رقم 1536/2011 في شارع مار مخايل منطقة الرميل، وهم على الشكل التالي :

 

محضر رقم 765- طومي جان طبيب (ملهى ليلي)- L’OSTERIA BEIRUT

 

محضر رقم 766- بولس نجيب اندريه (ملهى ليلي) - INTERNATIONAL BAR RESTAURANT

 

محضر رقم 767 - ميرا ابي شقرا(ملهى ليلي) - BOTTOMS UP .

 

محضر رقم 768 - جو سلامة (ملهى ليلي) - PERK COCKTAIL BAR .

 

محضر رقم 1103 - سامر نخول (ملهى ليلي) - BAR 35 .

 

محضر رقم 1104 - ايلي انيس قيصر الخوري مجاعص (ملهى ليلي) - BONAVIDA PUB.

 

- محضر رقم 1105  - متري ورديني (ملهى ليلي) - FLOYD THE DOG .

 

- محضر رقم 1106 - ايلي انيس قيصر الخوري مجاعص (ملهى ليلي) - BODO .

 

- محضر رقم 1173 - بولس روبير صعب (ملهى ليلي) - PUB LOCALE .

 

- محضر رقم 1174 - سيفاك سركيس بوغوص (ملهى ليلي) - LONDON BAR .

 

- محضر رقم 769 - عثمان هوانا (شركة فاليه باركينغ) - BEIRUT PARK .

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