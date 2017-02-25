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25 شباط 2017
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يلديريم يدعو إلى تعزيز سلطات اردوغان لدعم "استقرار" تركيا

publishing date: 25/02/2017 10:26:03
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يلديريم يدعو إلى تعزيز سلطات اردوغان لدعم &quot;استقرار&quot; تركيا
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دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم المواطنين الى التصويت لصالح تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان، مبررا ذلك بأنه سيزيد من قوة تركيا في أول مسيرة ينظمها الحزب الحاكم لدعم الاستفتاء.

 وتجمع أعضاء في حزب العدالة والتنمية وأنصاره من المحافظات في ملعب رياضي في أنقرة دعما للاستفتاء الذي سيجري بتاريخ 16 نيسان حول تعديل الدستور للتحول إلى رئاسة تنفيذية، ما سيزيد من صلاحيات اردوغان بشكل كبير

 ورأى يلديريم ان "النظام الجديد سيتيح وضع حد للارهاب."

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