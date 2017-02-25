"الخوذ البيضاء" لن تحضر حفل توزيع جوائز الاوسكار

تغيب "الخوذ البيضاء"، او الدفاع المدني الناشط في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا، عن المشاركة في حفل الأوسكار في الولايات المتحدة، جراء ضغط العمل الذي يفرضه تصعيد القصف، وفق ما اكد رئيس المنظمة .

وقال رئيس الخوذ البيضاء رائد صالح :"لن أسافر بسبب ضغوط العمل جراء تكثيف النظام استهدافه لاحياء في دمشق ودرعا وحمص".

واضاف "علي متابعة اشياء أخرى كثيرة، شخصية وعلى الارض، كإدارة عمليات الاسعاف وتأمين الآليات".