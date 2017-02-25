المرعبي: اقتراح انشاء فروع للبنانية في عكار وبعلبك على طريق الإقرار

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب طلب إدراج موضوع إقتراح إنشاء فروع للجامعة لمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل في جلسة مجلس إدارة الجامعة اللبنانية من أجل دراسته وإقراره، وذلك يوم الأربعاء المقبل، لافتا الى أن فرع الجامعة في عكار سيضم الكليات التالية: كلية العلوم، العلوم البحرية فقط في عكار، المعهد الجامعي للتكنولوجيا، (هندسة مدنية، هندسة الصناعات الغذائية هنسة صناعية، معلوماتية وإدارة)، كلية الصحة وكلية الزراعة".

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ولفت خلال لقائه "حملة الرأي العام في عكار"، في مكتبه في بلدية حلبا، الى أنه تلقى إتصالا من وزير التربية مروان حمادة لابلاغه إنشاء فرع حصري في عكار لكلية العلوم البحرية.



وعن حاجات عكار وأوتوستراداتها، قال: "اننا وبدعم مباشر من الرئيس الحريري قد تم زيادة في موازنة الاستملاكات لتشمل أوتستراد عكار، حيث تم زيادة ما يقارب 200 مليار ليرة لبنانية لهذا المشروع وغيره، كما اتفقنا سياسيا على تقديم قانون معجل مكرر لزيادة تمويل تنفيذ أعمال أشغال أوتستراد رفيق الحريري بمبلغ 50 مليار ليرة، و50 مليار ليرة أخرى لطريق التوفيقية القاع في الهرمل، وسيتم طرح القانون في أول جلسة مجلس نواب"، مؤكدا أن "عكار والهرمل تتشاركان الأوضاع المأساوية لجهة الحرمان والتهميش".