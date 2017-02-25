المال يصنع العجائب... من 2012 إلى 2017 تحوّل جذري في مظهر كايلي جينر

تغيرّت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأميركيّة كايلي جينر تغيّرًا جذريًا عن أول إطلالاتها في عام 2012.

فتكاد لا تعرفها إذا قارنتها بما كانت عليه من قبل.

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وقد لاحظ المعجبون التغيير هذا الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، فهم يعتقدون أنّ مال عائلتها جعلها جميلة ومثيرة اليوم.

ونشر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها وفيديوهات تجمع بين صورها القديمة والحديثة ليتبيّن الفرق الشاسع بينها.