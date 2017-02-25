شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 27 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار فنية
25 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

المال يصنع العجائب... من 2012 إلى 2017 تحوّل جذري في مظهر كايلي جينر

publishing date: 25/02/2017 11:54:00
episodes
المال يصنع العجائب... من 2012 إلى 2017 تحوّل جذري في مظهر كايلي جينر
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تغيرّت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأميركيّة كايلي جينر تغيّرًا جذريًا عن أول إطلالاتها في عام 2012.

 

فتكاد لا تعرفها إذا قارنتها بما كانت عليه من قبل.

 
الإعلان

وقد لاحظ المعجبون التغيير هذا الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، فهم يعتقدون أنّ مال عائلتها جعلها جميلة ومثيرة اليوم.

 

ونشر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها وفيديوهات تجمع بين صورها القديمة والحديثة ليتبيّن الفرق الشاسع بينها.

 
 
 
​​
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact