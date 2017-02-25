بالفيديو: قاد سيّارته عمداً على الرصيف... فدهس شابة!

أقدم سائق سيّارة من نوع BMW على دهس مراهقة تبلغ من العمر 17 عامًا كانت تتسوق برفقة والدتها بعدما ​قاد عمداً على الرصيف في شارع برومغسروف في مدينة برمنغهام.

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وأصيبت الفتاة بجروح بالغة في رأسها وعنقها نتيجة الحادث.

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ويبيّن مقطع الفيديو الصادم الأم وابنتها وهما تسيران على الرصيف حين صدمت السيّارة الفتاة ورمتها على الإسمنت ثم توارت عن الأنظار.

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ونقلت الضحية إلى المستشفى إثر الحادثة وكانت في حالة حرجة.

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وفتحت شرطة وست ميدلاندز تحقيقًا بما حدث وهي تلاحق السائق. كما ناشدت كل الأشخاص الذين يعرفون أي معلومة عن المجرم أن يبلغوها بها حالًا.