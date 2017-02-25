فتاة متورطة بمقتل كيم جونغ نام تكشف... حصلت على 90 دولارا في هذه العملية

كشفت فتاة يشتبه بتورطها في اغتيال الاخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية، انها حصلت على 90 دولارا للمشاركة في ما كانت تعتقد انه برنامج تلفزيوني للكاميرا الخفية، كما نقلت وسائل الاعلام عن دبلوماسي كبير.

واضافت ستي عائشة (25 عاما) التي اوقفت بعيد اغتيال كيم جونغ-نام في 13 شباط، وفي حوزتها كمية من غاز الاعصاب المحظور، انها كانت تعتقد ان هذا السائل نوع من "الزيوت المستخدمة للاطفال"، كما قال مساعد سفير اندونيسيا لدى ماليزيا اندريانو اروين الذي التقى هذه الشابة السبت.

وتظهر صور لكاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور، امرأتين تقتربان من كيم جونغ-نام وتلقيان على ما يبدو، شيئا على وجهه. وتوفي جونغ-نام (45 عاما) لدى نقله الى المستشفى.