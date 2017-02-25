بالفيديو- رجل يدهس مجموعة من الناس في المانيا

دهس رجل بسيارة مجموعة من الناس كانوا يقفون أمام مخبز في بلدة هايدلبرغ بجنوب ألمانيا، مما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين.

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان أن المشتبه به خرج من السيارة ومعه سكين.

وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به أثناء توقيفه مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة.