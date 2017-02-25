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25 شباط 2017
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الفلسطيني يعقوب شاهين يفوز بـ Arab Idol في الموسم الرابع

publishing date: 25/02/2017 16:33:41
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الفلسطيني يعقوب شاهين يفوز بـ Arab Idol في الموسم الرابع
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فاز المشترك يعقوب شاهين من فلسطين في الموسم الرابع من Arab Idol  بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت في منافسة مع إبن بدله أمير دندن واليمني عمار محمد.

 
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وبعدما اجتاز مرحلة تجارب الأداء مروراً بالتصفيات فالعروض المباشرة وصولاً إلى النهائيات، تمكن يعقوب شاهين من إثبات نفسه حلقة بعد أخرى وها هو يحصد لقب  محبوب العرب. حصل يعقوب خلال رحلته على تنويه اللجنة بصوته وعلى تعليقات إيجابية كما أن الجمهور دعمه بأصواته.
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