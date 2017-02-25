الفلسطيني يعقوب شاهين يفوز بـ Arab Idol في الموسم الرابع

فاز المشترك يعقوب شاهين من فلسطين في الموسم الرابع من Arab Idol بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت في منافسة مع إبن بدله أمير دندن واليمني عمار محمد.

الإعلان

وبعدما اجتاز مرحلة تجارب الأداء مروراً بالتصفيات فالعروض المباشرة وصولاً إلى النهائيات، تمكن يعقوب شاهين من إثبات نفسه حلقة بعد أخرى وها هو يحصد لقب محبوب العرب. حصل يعقوب خلال رحلته على تنويه اللجنة بصوته وعلى تعليقات إيجابية كما أن الجمهور دعمه بأصواته.