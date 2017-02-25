باسيل: ساعة الحقيقة دقت

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ان رئيس الجمهورية يحترم ارادة اللبنانيين الجامعة والدستور عندما لا يوقع على دعوة الهيئات الناخبة، وقال خلال افتتاح مكتب التيار في انفه-الكورة:" لا يمكننا ان نحلم بإصلاح الدولة دون إصلاح قانون الانتخابات".

ولفت الى أنه لا استقرار في لبنان من دون قانون انتخابات يمثل كل اللبنانيين تمتيلا عادلا، معتبرا أن ساعة الحقيقة دقت لانهم طرحوا قانونين... "مختلط وتأهيلي وهما غير مرفوضين بالكامل".

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وابدى جهوزية التيار لتقديم قانون ثالث بالعودة الى الارثوذكسي "الذي يشكل المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح".