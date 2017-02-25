شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 27 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار محلية
25 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

باسيل: ساعة الحقيقة دقت

publishing date: 25/02/2017 17:13:55
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ان رئيس الجمهورية يحترم ارادة اللبنانيين الجامعة والدستور عندما لا يوقع على دعوة الهيئات الناخبة، وقال خلال افتتاح مكتب التيار في انفه-الكورة:" لا يمكننا ان نحلم بإصلاح الدولة دون إصلاح قانون الانتخابات".
ولفت الى أنه لا استقرار في لبنان من دون قانون انتخابات يمثل كل اللبنانيين تمتيلا عادلا، معتبرا أن ساعة الحقيقة دقت لانهم طرحوا قانونين... "مختلط وتأهيلي وهما غير مرفوضين بالكامل".
الإعلان

وابدى جهوزية التيار لتقديم قانون ثالث بالعودة الى الارثوذكسي "الذي يشكل المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح".
 
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact