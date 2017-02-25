مصادر لـ "الراي": لبنان نجح بفرض "الشق الأمني" على زيارة "أبو مازن"

أكدت مصادر مسؤولة أن الجانب اللبناني نجح في فرض "الشق الأمني" المتعلق بالمخيمات الفلسطينية في لبنان على جدول أعمال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «ابو مازن» لبيروت والتي انتهت، السبت بعدما استمرت ثلاثة ايام التقى في خلالها الرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري وسعد الحريري، اضافة الى عدد من قادة الأحزاب والشخصيات اللبنانية.

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وعلمت "الراي" انه تم تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي كان في عداد الوفد الفلسطيني الرسمي متابعة آليات العمل المشترك مع الجانب اللبناني، الذي سلّمه تقريراً مفصلاً عن واقع عين الحلوة وأعداد المطلوبين وأماكن وجودهم، اضافة الى تحركاتهم واتصالاتهم والرؤية اللبنانية لكيفية معالجة الأمور من دون اضطرار الجيش اللبناني الى دخول المخيمات وفق ما تَسرّب عن أن الجانب الفلسطيني يرحّب بمثل هذه الخطوة، في وقتٍ لم يُطرح موضوع سحب السلاح خارج المخيمات لا من قريب ولا بعيد لتشعباته الفلسطينية الاقليمية والتي تتجاوز قرار السلطة وحركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية".