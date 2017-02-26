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26 شباط 2017
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دي ميستورا اقترح 3 عناوين على المفاوضين السوريين

publishing date: 26/02/2017 11:25:13
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دي ميستورا اقترح 3 عناوين على المفاوضين السوريين
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اقترح وسيط الامم المتحدة ستافان دي ميستورا الذي يرعى المفاوضات السورية في جنيف على الاطراف المفاوضين ثلاثة عناوين للتباحث في شانها في الايام المقبلة، داعيا الى عقد جولات تفاوضية عدة.

 وعناوين التفاوض الثلاثة هي: الحكم والدستور الجديد والانتخابات وفق الوثيقة التي سلمت على التوالي لوفد الحكومة السورية ووفد المعارضة في اليومين الاخيرين.

 وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل الى حل سياسي في سوريا

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