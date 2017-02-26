شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 27 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
رياضة
26 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

المتحد يتخطى اللويزة ويتقدم إلى المركز الرابع

publishing date: 26/02/2017 12:43:27
episodes
المتحد يتخطى اللويزة ويتقدم إلى المركز الرابع
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 قاد الأميركي ديواريك سبنسر اللبناني تشارلز تابت فريق المتحد للفوز 86-80 على مضيفه اللويزة في الدوري اللبناني لكرة السلة اليوم الأحد. وثأر المتحد لخسارته أمام اللويزة 91-88 في مرحلة الذهاب.
 
وكان ديواريك سبينسر افضل مسجّل للمتحد بـ 24 نقطة واضاف اليه راميل كوري 22 ومالفين كليفلاند 18 وشارلس تابت 14 نقطة مع 15 متابعة . ومن جانب اللويزة، سجّل جيرون جونسون 27 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة و8 كرات ضائعة واضاف اليه ترافيس ماكغي 15 نقطة وويندل لويس 13 نقطة وإيلي إسطفان 11.
الإعلان

 

لمشاهدة المباراة كاملةً إضغط هنا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact