المتحد يتخطى اللويزة ويتقدم إلى المركز الرابع

قاد الأميركي ديواريك سبنسر اللبناني تشارلز تابت فريق المتحد للفوز 86-80 على مضيفه اللويزة في الدوري اللبناني لكرة السلة اليوم الأحد. وثأر المتحد لخسارته أمام اللويزة 91-88 في مرحلة الذهاب.

وكان ديواريك سبينسر افضل مسجّل للمتحد بـ 24 نقطة واضاف اليه راميل كوري 22 ومالفين كليفلاند 18 وشارلس تابت 14 نقطة مع 15 متابعة . ومن جانب اللويزة، سجّل جيرون جونسون 27 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة و8 كرات ضائعة واضاف اليه ترافيس ماكغي 15 نقطة وويندل لويس 13 نقطة وإيلي إسطفان 11.

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