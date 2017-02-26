إيطاليا تطرد تونسيين أحدهما اتصل بمنفذ هجوم برلين

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية ان إيطاليا طردت تونسيين أحدهما ربما اتصل بالتونسي أنيس العامري الذي شن هجوم برلين.

وأضافت أن اسم التونسي البالغ من العمر 44 عاما الذي طرد أمس السبت كان مسجلا بجوار رقم هاتف عثر عليه لدى العامري.

ولفتت الوزارة الإيطالية الى أن التونسي الآخر الذي طرد يبلغ من العمر 34 عاما وأبدى تعاطفا مع متشددي تنظيم داعش ولم يستبعد إمكانية سفره للقتال في سوريا.