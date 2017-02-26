المقدح: هذا ما سيحصل اذا لم تنجح تشكيل القوة الامنية في عين الحلوة خلال 48 ساعة

أكد قائد "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في لبنان اللواء منير المقدح انه اذا لم تنجح تشكيل القوة الامنية بمشاركة جميع الفصائل خلال الـ 48 ساعة المقبلة سيتم حسم الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة من قبل حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن يريد ان يشاركها.

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