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المقدح: هذا ما سيحصل اذا لم تنجح تشكيل القوة الامنية في عين الحلوة خلال 48 ساعة

publishing date: 26/02/2017 16:01:24
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المقدح: هذا ما سيحصل اذا لم تنجح تشكيل القوة الامنية في عين الحلوة خلال 48 ساعة
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أكد قائد "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في لبنان اللواء منير المقدح انه اذا لم تنجح تشكيل القوة الامنية بمشاركة جميع الفصائل خلال الـ 48 ساعة المقبلة سيتم حسم الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة من قبل حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن يريد ان يشاركها.

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وكانت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية في مخيم عين الحلوة قد توصلت، مساء اليوم، إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع، بعد الجولة الثانية من الاشتباكات، التي شهدها المخيم بين حركة فتح وناشطين اسلاميين.

 
وتضمن الاتفاق إقفال مدارس المخيم غدا بانتظار عودة الحياة إلى طبيعتها.
 

وفي مدينة صيدا، أعلنت إدارتا "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري" والمدرسة العمانية النموذجية الرسمية "ان يوم غد يوم تدريس عادي ما لم يطرأ اي حادث أمني في مخيم عين الحلوة".
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