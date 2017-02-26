تظاهرة في نيويورك دعما للصحافة في وجه ترامب

تظاهر نحو 250 شخصا دعما لصحيفة نيويورك تايمز ووسائل الاعلام في مواجهة ادارة دونالد ترامب على وقع تصاعد التوتر بين الصحافة والرئيس الاميركي الجديد.

وتشهد نيويورك للمرة الاولى تجمعا مؤيدا للصحافة بعد اسبوع تخللته هجمات جديدة شنها البيت الابيض على بعض كبريات وسائل الاعلام ذات التوجه الديموقراطي مثل صحيفتي نيويورك تايمز ولوس انجليس تايمز وشبكة سي ان ان.

ومنع البيت الابيض الجمعة مراسلي هذه الوسائل الاعلامية من حضور اللقاء الصحافي اليومي للمتحدث باسم الرئاسة.