بيضون لـ "الأنباء": لا قيمة لتهديد نصرالله بقصف مفاعل ديمونا

رأى النائب والوزير السابق د.محمد عبد الحميد بيضون أن ما يقال عن قرع طبول الحرب بين إيران وإسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان مبالغ به إعلاميا.

واعتبر في حديث لصحيفة "الانباء الكويتية" أن "تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مجرد مناورة كلفته بها قياداته الايرانية في محاولة لحماية ما تعتبره طهران مكتسبات في سوريا".

ولفت بيضون الى أن تهديد السيد نصرالله بقصف مفاعل ديمونا في حال لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على إقفاله لا قيمة عملية له باللغة العسكرية.