الجميل: الشعب اللبناني قادر على الانتفاض اليوم على إدارة البلد

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا مع أي حل يوصلنا الى اجراء انتخابات نيابية بطريقة دستورية ومؤسساتية، داعيا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استعمال صلاحياته الدستورية عبر توجيه رسالة الى المجلس النيابي او الدعوة الى خلوة مطوّلة لكل القوى في القصر الجمهوري او الاجتماع مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وابلاغهما بالوصول الى نقطة اللاعودة والحث على التصويت على مشاريع القوانين الـ17.

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ودعا الجميّل إلى إقرار قانون انتخابات يصحح التمثيل عبر اعتماد one person one vote، مبديا ثقته بأن الشعب اللبناني الذي تحدّى الجيش السوري قادر على الانتفاض اليوم على إدارة البلد.

وأكد الجميّل في حديث تلفزيوني ببرنامج "الأسبوع في ساعة" عبر تلفزيون "الجديد" أنه بات لازما الذهاب الى مجلس النواب لتعديل مهل الانتخابات، مشيرا الى انها مشكلة بحد ذاتها.

ورأى ان اللعب بالمهل مشكلة وقال: "لقد قمنا بكل ما يمكننا القيام به للوصول الى قانون انتخابات جديد الا ان الحكومة لم تقم بشيء في هذا المجال ومجلس النواب عقد جلسة تشريعية ولم يثر موضوع الانتخابات وكأن هناك اتفاقا ضمنيا بالا انتخابات في موعدها".