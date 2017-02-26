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حكيم لـ"النهار": لإجراء مسح لتحديد مساحة الأراضي القابلة لزراعة القمح

publishing date: 26/02/2017 23:35:00
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حكيم لـ&quot;النهار&quot;: لإجراء مسح لتحديد مساحة الأراضي القابلة لزراعة القمح
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طلب وزير الاقتصاد السابق الان حكيم من المجلس الوطني للبحوث العلمية إجراء مسح إستشعاري من بعد لتحديد مساحة الأراضي القابلة لزراعة القمح في لبنان.

 

وأشار حكيم لصحيفة "النهار" الى ان المسح " حدد نحو 115 ألف دونم هو مجمل المساحة الصالحة للزراعة، فيما الطلبات المقدمة من المزارعين للتعويضات والدعم بلغت نحو 195 ألف دونم".

 
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وأكّد ان المحصول اللبناني لا يحتاج إلى دعم رسمي للقطاع بـ 23 مليار ليرة في العام 2015 و 14 مليار ليرة في 2016.
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