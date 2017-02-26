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قانون الانتخاب...مكانك راوح

publishing date: 26/02/2017 23:45:00
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قانون الانتخاب...مكانك راوح
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علمت صحيفة "النهار" من مصادر موثوق بها ان أي تقدم لم يحرز حتى اليوم في ملف قانون الانتخاب على رغم اجواء التفاؤل التي تعمل جهات سياسية على اشاعتها، وآخرها أمس من الوزير جبران باسيل الذي صرح "اننا بتنا قريبين من ساعة الحسم وجميعنا نؤكد ضرورة التغيير". وأضاف: "نحن اقترحنا قانونين أحدهما مختلط وفيه معيار واحد يصحح التمثيل، والآخر تأهيلي بمعايير واضحة لصحة التمثيل، وهذان القانونان وافق على أحدهما فريق، ووافق على الآخر فريق آخر. لكنني أؤكد ان الخلاف بين الفريقين لا يتعدى إطار الخلاف على مقعد أو مقعدين على الأكثر".

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