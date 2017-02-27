الشرطة الاندونيسية تقتل مهاجما مرتبطا بتنظيم داعش

قتلت الشرطة الاندونيسية شخصا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية خلال تبادل لإطلاق النار في مكتب حكومي الاثنين بعد تفجير قنبلة صغيرة في مكان قريب في جزيرة جاوا.

وأفادت الشرطة بأن المهاجم هو مدان سابق بقضايا متعلقة بالإرهاب وينتمي إلى "جماعة أنصار الدولة" الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية، والمتهمة بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.

وبدأت العملية بتفجير قنبلة مصنوعة بواسطة طنجرة ضغط في حديقة، قبل أن يهرع المهاجم إلى مبنى قريب تابع للسلطات المحلية ويشعل النار فيه.

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وتبادلت الشرطة إطلاق النار لمدة ساعة مع المنفذ الذي أصيب في بطنه وتوفي لاحقا في المستشفى.

ولم تقع أي إصابات أخرى وتم إخلاء المبنى فيما ضبطت الشرطة مسدسات وحقيبتي ظهر كانتا مع المهاجم دون الإفصاح عما كان بداخلها.