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روبوت إسرائيلي.. لاغتيال نصرالله!

publishing date: 27/02/2017 00:23:44
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روبوت إسرائيلي.. لاغتيال نصرالله!
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أكد الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة أيوب قرّا أن الجيش الإسرائيلي سيمتلك روبوتاً قادراً على تشخيص الأعداء واللحاق بهم إلى عقر دارهم واغتيالهم، وفي مقدمهم السيد نصرالله في لبنان وقادة حركة حماس في قطاع غزة.


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وقدّر قرّا أن الروبوت سيكون في حوزة الجيش الإسرائيلي ليقوم بمهماته في غضون عام واحد أو عامين. وواجه قرّا سيلاً من أسئلة الحاضرين ودهشتهم، خصوصاً أنه ألقى كلمته في ندوة ضمن فاعلية ثقافية في بئر السبع، ولم تكن موجهة للجمهور. مدير الندوة سأل الوزير الإسرائيلي هل هذه الأفكار هي نوع من الخيال العلمي، أو هي كشف سر من أسرار الدولة؟ فأجاب قرّا "لا تسألني من أين حصلت على معلوماتي، لكن هذا ما سيحدث، وربما في غضون عام أو عامين، أو ثلاثة". وأضاف: "هذه الروبوتات ستغتال نصرالله وقادة حماس حتى لو كانوا في الأنفاق".

 

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