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فيليب بيلدن يسحب ترشيحه لمنصب وزير البحرية الأميركية

publishing date: 27/02/2017 01:13:46
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فيليب بيلدن يسحب ترشيحه لمنصب وزير البحرية الأميركية
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أعلن البنتاغون الأحد أن فيليب بيلدن سحب ترشيحه لمنصب وزير البحرية الأميركية، ليصبح بذلك ثالث مرشح لتولي حقيبة في إدارة الرئيس دونالد ترامب ينسحب قبل تعيينه.

 

 وأوضح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في بيان "انه قرار شخصي بسبب مشاكل خاصة وصعوبات كبيرة واجهها للتخلي عن مصالحه في عالم الأعمال"، مشيرا إلى أنه سيقترح اسما جديدا في وقت قريب.

 
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 وقال ماتيس: "رغم شعوري بخيبة أمل، أحترم قراره وأتفهمه، وأنا أعلم أنه سيواصل دعم أمتنا بطريقة مختلفة".

 

وأثيرت منذ أيام تساؤلات حول قدرة بيلدن على أداء مهمة وزير البحرية، نظرا إلى أنه رجل أعمال ومستثمر، وبسبب الأصول العائدة له في شركات قابضة بهونغ كونغ.
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