روسيا تطالب بوفد موحد للمعارضة في محادثات جنيف



من جهتها، نقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تأمل أن تشكل المعارضة السورية وفدا مشتركا في محادثات السلام في جنيف.

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ونقلت الوكالة عن بوغدانوف إنه يجب أن يشارك ممثلون أكراد في المحادثات.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المحادثات بشأن تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا التي أجريت في آستانة بكازاخستان هذا العام ساعدت في تحريك مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.من جهتها، نقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تأمل أن تشكل المعارضة السورية وفدا مشتركا في محادثات السلام في جنيف.ونقلت الوكالة عن بوغدانوف إنه يجب أن يشارك ممثلون أكراد في المحادثات.

من جهة أخرى، ذكرت جماعات من المعارضة السورية المسلحة تدعمها تركيا إنها اشتبكت الأحد مع قوات الحكومة قرب مدينة انتزعوها الأسبوع الماضي من تنظيم داعش في شمال البلاد في ثاني مواجهة من نوعها في المنطقة في الآونة الأخيرة.

في وقت ذكر بيان نشره الجيش السوري الحر مساء الأحد إن اشتباكا وقع جنوبي مدينة الباب قرب بلدة تادف التي انتزعت قوات الحكومة السيطرة عليها من قبضة الدولة الإسلامية أمس الأحد.