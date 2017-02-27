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مقتل "أبو الخير المصري" الرجل الثاني بتنظيم القاعدة في شمال سوريا

publishing date: 27/02/2017 03:11:47
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مقتل &quot;أبو الخير المصري&quot; الرجل الثاني بتنظيم القاعدة في شمال سوريا
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نعت مواقع "جهادية" على مواقع التواصل الاجتماعي، "أبو الخير المصري"، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بشمال سوريا، في غارة أميركية على محافظة إدلب شمال سوريا.

 

وقال ناشطون إن "أبا الخير"، قتل بغارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار، فوق محافظة إدلب، وقتل جهاديون آخرون معه.

 
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ووفقا لحسابات مقربة من هيئة تحرير الشام، فإن ضربات التحالف التي جاءت بعد غياب لأسابيع، استهدفت سيارة "أبي الخير"، وسيارة أخرى في هجومين منفصلين.

 

وأوضح ناشطون أن الغارة الأولى استهدفت سيارة قرب معسكر المسطومة، فيما استهدفت الثانية سيارة قرب بلدة التوامة بريف حلب الغربي.

 

وبرز اسم "أبو الخير المصري" في العام الماضي، حينما نشر تنظيم القاعدة رسالة صوتية له، أعطى فيها مجلس شورى "جبهة النصرة"، المجال لفك الارتباط بالقاعدة، وتغيير المسمى فيما بعد.
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