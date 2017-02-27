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ياسمينة
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ياسمينة
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أخبار دولية
27 شباط 2017
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رئيس وزراء ليبيا يزور روسيا قريبا

publishing date: 27/02/2017 04:06:03
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رئيس وزراء ليبيا يزور روسيا قريبا
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  نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله ان من المقرر أن يصل فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إلى موسكو خلال أيام.

 
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 ويُنظر إلى الزيارة على أنها خطوة لإنهاء الطريق المسدود في البلاد بين الحكومة في طرابلس والقائد العسكري خليفة حفتر الذي تدعمه فصائل متمركزة في شرق البلاد الغنية بالنفط.

 

 ونقلت إنترفاكس عن بوغدانوف قوله "أعتقد أن زيارة (السراج)ستأتي خلال الأيام المقبلة."
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