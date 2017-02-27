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ياسمينة
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27 شباط 2017
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البحرية الايرانية تختبر صواريخ خلال مناورات عسكرية في الخليج

publishing date: 27/02/2017 04:59:50
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البحرية الايرانية تختبر صواريخ خلال مناورات عسكرية في الخليج
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اختبرت البحرية الإيرانية بنجاح صواريخ في اطار مناورات عسكرية ضخمة تنظمها في الخليج، على ما أفادت وكالتا فارس وتسنيم الاثنين.

 

  ونقلت وكالة فارس عن وزير الدفاع حسين دهقان قوله إنه "تم اختبار أحدث صاروخ كروز بحري يحمل اسم نصير في مياه جنوب البلاد".

 
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 وذكرت الوكالة أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح، ولم يحدد مدى هذه الصواريخ الإيرانية الصنع.

 

 كما أكدت وكالة تسنيم "اختبار قذائف دهلاوية الصاروخية الذكية بنجاح".

 

 وباشرت البحرية الإيرانية الأحد مناورات عسكرية ضخمة تعرف بـ"الولاية 95" وتجري في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.
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