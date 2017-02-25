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ياسمينة
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27 شباط 2017
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بالفيديو: ما لم تشاهدوه على الهواء.. إنهيار وبكاء اليمني عمّار محمد في كواليس Arab Idol

publishing date: 27/02/2017 05:26:16
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بالفيديو: ما لم تشاهدوه على الهواء.. إنهيار وبكاء اليمني عمّار محمد في كواليس Arab Idol
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نجح المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين بالحصول على لقب "محبوب العرب" في الموسم الرابع من برنامج Arab Idol  متفوّقاً على إبن بلده أمير دندن واليمني عمّار محمد. ولكن ماذا حصل في الكواليس؟  
نشرت مجلة "لها" فيديو خاص من كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج Arab Idol حيث انهار المشترك اليمني عمّار محمد بالبكاء قبل لحظات من إعلان النتيجة.
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في التفاصيل، إنتهى مرور عمّار محمد بالغناء لبلده الأمر الّذي أثّر به وجعله يبكي قبل مغادرة المسرح، وحاول كلّ من أمير دندن ويعقوب شاهين مواساته لكن علامات التأثّر كانت ظاهرة على الجميع.
 
 
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