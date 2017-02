بالفيديو: ما لم تشاهدوه على الهواء.. إنهيار وبكاء اليمني عمّار محمد في كواليس Arab Idol

#حصريا #ردة #فعل #عمار_العزكي بعد بكائه على المسرح و #امير_دندن و #يعقوب_شاهين يواسيانه #laha #Lahamag #ArabIdol @arabidolinsta

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag) on Feb 25, 2017 at 11:47am PST