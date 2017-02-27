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تقارير نشرة الاخبار
27 شباط 2017
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عون: ما من احد سيعكّر العلاقة بين المسيحيين والدروز

publishing date: 27/02/2017 06:01:40
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المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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استقبل الرئيس ميشال عون قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتل بحضور السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد. 

كما حضر قانون الانتخاب في قصر بعبدا بين الرئيس عون ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على رأس وفد موسع من مشايخ طائفة الموحدين الدروز، وقد أكد وهاب على وحدة الجبل والتعايش فيه.

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 أما عون فأعلن أنه ما من احد سيعكّر العلاقة بين المسيحيين والدروز والشواذات التي حصلت كانت خطأ تاريخيا ولن تتكرر.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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