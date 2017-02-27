عون: ما من احد سيعكّر العلاقة بين المسيحيين والدروز

استقبل الرئيس ميشال عون قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتل بحضور السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد.



كما حضر قانون الانتخاب في قصر بعبدا بين الرئيس عون ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على رأس وفد موسع من مشايخ طائفة الموحدين الدروز، وقد أكد وهاب على وحدة الجبل والتعايش فيه.

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أما عون فأعلن أنه ما من احد سيعكّر العلاقة بين المسيحيين والدروز والشواذات التي حصلت كانت خطأ تاريخيا ولن تتكرر.