أجمل إطلالات النجمات خلال حفل جوائز الأوسكار من توقيع مصممين لبنانيين

اتّجهت الأنظار يوم الأحد نحو نجمات هوليوود التي تألقن خلال حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية في نسخته ال89.
وهذه كانت اجمل الإطلالات:
كريسي تايغن في فستان من تصميم زهير مراد
جيسيكا بيال في فستان من تصميم كوفمان فرانكو
ايما روبرتس في فستان من تصميم أرماني "بريفيه"
سكارليت جوهانسون في فستان من تصميم المصمم التونسي عز الدين علايا
ايما ستون في فستان من تصميم دار أزياء جيفنشي
جانيل موناي في فستان من تصميم إيلي صعب
ميريل ستريب في فستان من تصميم إيلي صعب
هيلي ستاينفيلد في فستان من تصميم دار أزياء رالف وروسو
غينيف غودين في فستان من تصميم زهير مراد
بري لارسن
نيكول كيدمان في فستان من أرماني "بريفيه"
جوليانا رانسيك في فستان من تصميم جورج شقرا