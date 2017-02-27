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موضة وجمال
27 شباط 2017
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أجمل إطلالات النجمات خلال حفل جوائز الأوسكار من توقيع مصممين لبنانيين

publishing date: 27/02/2017 07:21:43
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أجمل إطلالات النجمات خلال حفل جوائز الأوسكار من توقيع مصممين لبنانيين
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اتّجهت الأنظار يوم الأحد نحو نجمات هوليوود التي تألقن خلال حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية في نسخته ال89.

وهذه كانت اجمل الإطلالات:

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كريسي تايغن في فستان من تصميم زهير مراد

 
Chrissy Teigen looks stunning in a white Zuhair Murad Couture gown.

جيسيكا بيال في فستان من تصميم كوفمان فرانكو

 

ايما روبرتس في فستان من تصميم أرماني "بريفيه"

 
Emma Roberts is a vision in lace Armani Privé. We love that new hair colour too! #Soveryjessicachastain.

سكارليت جوهانسون في فستان من تصميم  المصمم التونسي عز الدين علايا

 
Scarlett Johansson in a soft floral Azzedine Alaia dress and studded belt.
 
 

ايما ستون في فستان من تصميم دار أزياء جيفنشي

 
 

جانيل موناي في فستان من تصميم إيلي صعب

 
Janelle Monáe in a daring Elie Saab Couture.
 

ميريل ستريب في فستان من تصميم إيلي صعب

 Image result for meryl streep oscars 2017
 

هيلي ستاينفيلد في فستان من تصميم دار أزياء رالف وروسو

 
Hailee Steinfeld in Ralph & Russo.
 

غينيف غودين في فستان من تصميم زهير مراد

 
Ginnifer Goodwin in full length Zuhair Murad.
 

بري لارسن

 
​نيكول كيدمان في فستان من أرماني "بريفيه"
 
Nominee for Best Supporting Actress for 'Lion' Nicole Kidman wore Armani Privé and stepped out hand-in-hand with hubby Keith Urban.
 
جوليانا رانسيك في فستان من تصميم جورج شقرا
 
علي السجادة الحمراء
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