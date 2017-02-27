شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 28 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
ياسمينة
23:15
ياسمينة
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
27 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

موضة وسياسة وارتباك في الاوسكار...وهؤلاء هم الفائزون

publishing date: 27/02/2017 07:20:46
episodes
المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أُقيم يوم أمس الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ89، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنلجوس.
وسنقدم لكم في ما يلي لائحة الفائزين في الحفل الذي تنظمه أكاديميّة الصوَر المتحرّكة للفنون والعلوم:
الإعلان

- أفضل ممثل مساعد:
 ماهيرشالا علي عن فيلم Moonlight
 
- أفضل تصفيف شعر ومكياج:
Suicide Squad
 
- أفضل تصميم أزياء:
Fantastic Beasts and Where to Find Them
 
- أفضل فيلم وثائقي:
OJ: Made in America
 
- أفضل مونتاج صوت:
Arrival
 
- أفضل ممثلة مساعدة:
فيولا دافيس عن فيلم Fences
 
- أفضل فيلم بلغة أجنبية:
The Salesman
 
- أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Piper
 
- أفضل فيلم رسوم متحركة:
Zootopia
 
- أفضل تصميم إنتاج:
La La Land
 
- أفضل تأثيرات بصرية:
The Jungle Book
 
- أفضل مونتاج:
Hacksaw Ridge
 
- أفضل فيلم وثائقي قصير:
The White Helmets
 
- أفضل فيلم حي قصير:
Sing
 
- أفضل تصوير سينمائي:
La La Land
 
- أفضل موسيقى تصويرية
La La Land
 
- أفضل أغنية
City of Stars (La La Land)
 
- أفضل سيناريو أصلي
Manchester by the Sea
 
- أفضل سيناريو مقتبس:
Moonlight
 
- أفضل مخرج:
داميان شازيل عن فيلم La La Land
- أفضل ممثل:
كايسي أفليك عن فيلم Manchester by the Sea
 
- أفضل ممثلة:
ايما ستون عن فيلم La La Land

 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact