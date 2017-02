موضة وسياسة وارتباك في الاوسكار...وهؤلاء هم الفائزون

أُقيم يوم أمس الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ89، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنلجوس.

وسنقدم لكم في ما يلي لائحة الفائزين في الحفل الذي تنظمه أكاديميّة الصوَر المتحرّكة للفنون والعلوم:

- أفضل ممثل مساعد:

ماهيرشالا علي عن فيلم Moonlight

- أفضل تصفيف شعر ومكياج:

Suicide Squad

- أفضل تصميم أزياء:

Fantastic Beasts and Where to Find Them

- أفضل فيلم وثائقي:

OJ: Made in America

- أفضل مونتاج صوت:

Arrival

- أفضل ممثلة مساعدة:

فيولا دافيس عن فيلم Fences

- أفضل فيلم بلغة أجنبية:

The Salesman

- أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Piper

- أفضل فيلم رسوم متحركة:

Zootopia

- أفضل تصميم إنتاج:

La La Land

- أفضل تأثيرات بصرية:

The Jungle Book

- أفضل مونتاج:

Hacksaw Ridge

- أفضل فيلم وثائقي قصير:

The White Helmets

- أفضل فيلم حي قصير:

Sing

- أفضل تصوير سينمائي:

La La Land

- أفضل موسيقى تصويرية

La La Land

- أفضل أغنية

City of Stars (La La Land)

- أفضل سيناريو أصلي

Manchester by the Sea

- أفضل سيناريو مقتبس:

Moonlight

- أفضل مخرج:

داميان شازيل عن فيلم La La Land

- أفضل ممثل:

كايسي أفليك عن فيلم Manchester by the Sea

- أفضل ممثلة:

ايما ستون عن فيلم La La Land