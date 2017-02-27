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الأميرال غريغوروفيتش الى المتوسط

publishing date: 27/02/2017 07:31:09
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الأميرال غريغوروفيتش الى المتوسط
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غادرت الفرقاطة الروسية الأميرال غريغوروفيتش ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم اليوم الاثنين متجهة إلى البحر المتوسط حيث ستنضم إلى قطع البحرية الروسية المنتشرة قرب الساحل السوري بحسب ما أفاد مصدر روسي لـ"رويترز".

 

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.  

 
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ونشرت ذات الفرقاطة من قبل في البحر المتوسط في تشرين الثاني الماضي في إطار قوة المهام البحرية الروسية إلى سوريا حيث شنت ضربات بصواريخ كروز على أهداف لتنظيم داعش.
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