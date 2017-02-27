بالصور: تعرّفوا إلى نوكيا 3310... وماذا عن بطاريته؟

أطلقت شركة "إتش إم دي" خلال المؤتمر المخصص لصناعة الهواتف الجوالة تحت اسم Mobile World Congress الذي عقد في مدينة برشلونة في إسبانيا، هاتف نوكيا 3310 الذي تم إطلاقه المرّة الأولى في عام 2000.

وتعمل شركة "إتش إم دي" العالميّة بالشراكة مع شركة نوكيا لإطلاق مجموعة جديدة من الهواتف.

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ومازالت بطارية نوكيا 3310 جبارة، إذ تتيح له العمل لمدة 21 ساعة كمعدل وسطي خلال المحادثات، أو 31 يومًا في وضع الاستعداد.

وسيتوفر الهاتف بأربعة ألوان، ألا وهي الأحمر والأسود والأصفر والرمادي وستبلغ كلفته 49 يورو أي ما يعادل 52 دولار تقريبًا. كما أنّه سيتمتع بكاميرا 2 ميغا بكسل وشاشة ملونة.

وتجدون داخل الهاتف تطبيق أوبرا ميني لتصفح الويب ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الثاني، مع تحديث للعبة Snake ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أحدث وهو Series 30+ .