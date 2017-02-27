شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 28 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
ياسمينة
23:15
ياسمينة
القائمة
أخبار محلية
27 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

ارسلان يذكر اللبنانيين..."لا أعطي عذرا لأحد"

publishing date: 27/02/2017 08:23:56
episodes
ارسلان يذكر اللبنانيين...&quot;لا أعطي عذرا لأحد&quot;
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أعلن ​الوزير طلال ارسلان من عين التينة أنه ابلغ الرئيس نبيه بري موقف حزبه لقوانين الانتخاب، مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق عدالة وصحة التمثيل من دون اقرار مبدأ النسبية الكاملة لكي يتمثل الجميع بحجمهم الطبيعي."

وشدد ارسلان رفض الفراغ في المجلس النيابي كما لن يقبل بالعودة الى قانون الستين لأنه يعني سقوط الدولة، قائلا "لا أعطي عذرا لأحد بعدم الوصول الى قانون عصري وجديد."

وعن مجلس الشيوخ، اشار ارسلان الى انه تمت الموافقة عليه على قاعدة التساوي بين المسلمين والمسيحيين وتساوي المذاهب ولن يقبل ان تكون محاصصته كما في مجلس النواب.

وذكر ارسلان اللبنانيين أنه لو أخذ بعين الاعتبار جدول الأعمال على طاولة الحوار دون نسف تفاصيله من قبل البعض لكنا الآن خارج هذه المزايدات التي نشهدها اليوم.
الإعلان
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact