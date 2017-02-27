ارسلان يذكر اللبنانيين..."لا أعطي عذرا لأحد"

أعلن ​الوزير طلال ارسلان من عين التينة أنه ابلغ الرئيس نبيه بري موقف حزبه لقوانين الانتخاب، مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق عدالة وصحة التمثيل من دون اقرار مبدأ النسبية الكاملة لكي يتمثل الجميع بحجمهم الطبيعي."

الإعلان

وشدد ارسلان رفض الفراغ في المجلس النيابي كما لن يقبل بالعودة الى قانون الستين لأنه يعني سقوط الدولة، قائلا "لا أعطي عذرا لأحد بعدم الوصول الى قانون عصري وجديد."وعن مجلس الشيوخ، اشار ارسلان الى انه تمت الموافقة عليه على قاعدة التساوي بين المسلمين والمسيحيين وتساوي المذاهب ولن يقبل ان تكون محاصصته كما في مجلس النواب.وذكر ارسلان اللبنانيين أنه لو أخذ بعين الاعتبار جدول الأعمال على طاولة الحوار دون نسف تفاصيله من قبل البعض لكنا الآن خارج هذه المزايدات التي نشهدها اليوم.