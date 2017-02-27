كيف تساعد الجعة المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي؟

يخضغ الأشخاص المصابون بمرض السرطان لعلاج باستخدام الأدوية الكيميائية لفعاليته في القضاء على الخلايا السرطانية.



ولكن يؤدي الخضوع للعلاج الكيميائي لظهور آثار جانبية وأبرزها الشعور بألم وتعب شديدين بالإضافة إلى الشعور بالغثيان وتغيّرات بالجسم.

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وأظهرت دراسة حديثة قام بها العلماء في جامعة لوا الأميركية أنه من الممكن التغلب على الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي من خلال تناول الجعة والحليب.



ويحتوي هذان المشروبان على شكل من الفيتامين B يدعى " نيكوتيناميد ريبوسيد" .



وتم اختبار هذا النوع من الفيتامين على الفئران المخبرية وأظهرت النتائج فعاليته على مدة 5 أسابيع.