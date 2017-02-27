تواعد غرباء بهدف السفر... زارت أكثر من 22 دولة حتى اليوم!

انضمت الشابة الأسترالية لوسيا خابزي (24 سنة) إلى تطبيق يخوّل مستخدميه التعارف إلى أشخاص من مختلف أنحاء العالم.

ومنذ انضمامها إلى التطبيق، تمكنت لوسيا من زيارة أجمل بلدان العالم خلال عامٍ واحدٍ وذلك بفضل الرجال الذين كانت تتعرّف عليهم عبرها والذين كانوا يدعونها لإمضاء عطلة معهم.

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وزارت لوسي أكثر من 22 دولة وكان الرجال يهتمون بنفقات رحلتها ومن ضمنها ثمن تذكرة السفر، تكاليف الفنادق الباهظة وحتى تكاليف التنقلات في البلد الذي تقصده.

وقالت لوسيا في مقابلة لها أن سبب انضمامها للتطبيق كان فقط للإلتقاء بأشخاص جدد وليس لغايات مادية وأضافت أنها اكتشفت أن جميع الرجال الذين التقتهم كانوا يبحثون عن أصدقاء يمضون الوقت معهم.

وذكرت لوسيا أن كل الرجال الذين واعدتهم هم اليوم أصدقاءها، وأضافت أنها تحب السفر كثيرًا وأنه سيكون من الملفت أن تلتقي بشريك حياتها خلال زيارتها لبلدان مختلفة.

وكانت لوسي تنوي أن تزور جميع البلدان التي سافرت إليها لكن أحوالها المادية لم تسمح لها بتحقيق حلمها قبل التعرف إلى هؤلاء الأشخاص عبر هذا التطبيق.

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